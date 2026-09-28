Oracle Aktie News: Oracle verzeichnet am Montagabend Verluste

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 133,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'892 Punkten steht. Die Oracle-Aktie sank bis auf 131,58 USD. Mit einem Wert von 132,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 2'224'551 Aktien.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 322,46 USD. 141,81 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,51 USD am 29.07.2026. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 14,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 USD aus. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,61 Prozent auf 19.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,14 USD je Oracle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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