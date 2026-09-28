Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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28.09.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 133,52 USD nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Oracle-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 133,52 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'881 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,74 USD aus. Bei 132,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'030'993 Oracle-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 322,46 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 58,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 16,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 USD. Am 10.09.2026 äusserte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 USD je Aktie gewesen. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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