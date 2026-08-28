Oracle Aktie News: Anleger schicken Oracle am Abend ins Minus

Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 150,88 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'400 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 149,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'374'628 Oracle-Aktien.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 129,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 24,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 USD. Am 10.06.2026 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.09.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,06 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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