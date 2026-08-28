Oracle Aktie News: Oracle tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 150,59 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'521 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Oracle-Aktie bis auf 150,46 USD. Bei 153,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 536'688 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 345,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,56 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.07.2026 Kursverluste bis auf 114,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Oracle gewährte am 10.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 14.09.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,06 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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