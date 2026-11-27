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27.11.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 107,13 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 107,13 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'129 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,52 USD zu. Bei 107,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'737'439 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 02.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,24 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 133,59 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 99,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2026). Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 7,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 10.09.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,15 USD je Oracle-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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