Um 16:28 Uhr wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 104,91 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'851 Punkten steht. Die Oracle-Aktie legte bis auf 107,17 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,10 USD. Zuletzt wurden via New York 824'232 Oracle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (250,24 USD) erklomm das Papier am 02.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 138,53 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.11.2026 bei 99,35 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 5,30 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 19.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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