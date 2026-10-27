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27.10.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Dienstagabend an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 131,91 USD.
Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 131,91 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'507 Punkten tendiert. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,32 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,31 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'989'575 Oracle-Aktien.
Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 117,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 13,19 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.09.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 19.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 29,61 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 14.12.2026 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,14 USD je Oracle-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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