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27.08.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Abend an Boden

Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Abend an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Oracle. Zuletzt ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 149,71 USD.

Oracle
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Das Papier von Oracle legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 149,71 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'438 Punkten steht. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 153,80 USD aus. Bei 152,87 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 1'668'322 Oracle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Mit einem Zuwachs von 130,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 23,51 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Am 10.06.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 15.90 Mrd. USD umsetzen können.

Am 14.09.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,06 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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