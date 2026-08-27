Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Das Papier von Oracle konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 151,13 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'439 Punkten notiert. In der Spitze legte die Oracle-Aktie bis auf 153,80 USD zu. Bei 152,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 639'791 Oracle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 128,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,51 USD am 29.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 24,23 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 USD je Aktie ausschütten. Oracle liess sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,19 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 19.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,63 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 14.09.2026 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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