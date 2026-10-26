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26.10.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle zeigt sich am Montagabend gestärkt
Die Aktie von Oracle zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 126,32 USD nach oben.
Das Papier von Oracle legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 126,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'196 Punkten notiert. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,98 USD an. Mit einem Wert von 126,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 2'025'167 Oracle-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 287,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 127,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 114,51 USD erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,35 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 USD je Oracle-Aktie. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 10.09.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14.93 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,14 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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