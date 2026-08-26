Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.08.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Mittwochabend an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 148,01 USD.
Das Papier von Oracle legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 148,01 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'108 Punkten tendiert. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,60 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,03 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'389'198 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 133,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 22,63 Prozent sinken.
Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.06.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 19.18 Mrd. USD gegenüber 15.90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 14.09.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,06 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
Aktien von Oracle, Alphabet & Co im Blick.: Diese Risiken birgt der KI-Anleiheboom
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verloren
KI-Boom oder Blase? Deshalb spalten die Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. die Wall Street
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
26.08.26
|Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Mittwochabend an Boden (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
18.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)