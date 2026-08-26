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26.08.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Mittwochabend an Boden

Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Mittwochabend an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 148,01 USD.

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Das Papier von Oracle legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 148,01 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'108 Punkten tendiert. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,60 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,03 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'389'198 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 133,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 22,63 Prozent sinken.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.06.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 19.18 Mrd. USD gegenüber 15.90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 14.09.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,06 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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