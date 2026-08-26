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26.08.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag höher

Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag höher

Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 148,49 USD.

Oracle
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 148,49 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'054 Punkten tendiert. Die Oracle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,60 USD aus. Bei 147,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 743'091 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 57,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.07.2026 auf bis zu 114,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 USD belaufen. Oracle veröffentlichte am 10.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Oracle am 14.09.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,06 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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