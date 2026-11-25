Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 4,0 Prozent auf 105,09 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'574 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,35 USD aus. Bei 103,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3'171'476 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 138,12 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,35 USD. Dieser Wert wurde am 25.11.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 USD belaufen. Am 10.09.2026 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14.93 Mrd. USD eingefahren.

Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 14.12.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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