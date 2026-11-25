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25.11.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochnachmittag im Sinkflug
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 8,1 Prozent auf 100,62 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 8,1 Prozent auf 100,62 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'760 Punkten realisiert. Die Oracle-Aktie sank bis auf 99,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'324'495 Oracle-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 250,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 148,70 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,35 USD. Dieser Wert wurde am 25.11.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 1,26 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2026 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umsetzen können.
Am 14.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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