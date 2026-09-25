Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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25.09.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Freitagnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 138,08 USD abwärts.
Die Oracle-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 138,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'947 Punkten steht. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 137,80 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,12 USD. Zuletzt wechselten via New York 739'472 Oracle-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 322,46 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 133,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,07 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 USD belaufen. Oracle liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,01 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,14 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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