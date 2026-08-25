Oracle Aktie News: Oracle tendiert am Dienstagabend nordwärts

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 144,52 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'090 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 146,30 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 143,30 USD. Bisher wurden heute 1'022'945 Oracle-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 58,19 Prozent niedriger. Bei 114,51 USD fiel das Papier am 29.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,77 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.06.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 15.90 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.09.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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