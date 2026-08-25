Oracle Aktie News: Anleger greifen bei Oracle am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 145,58 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'109 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 146,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 377'697 Stück.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 137,46 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Abschläge von 21,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.06.2026. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,19 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.09.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,06 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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