Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,7 Prozent auf 109,47 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'740 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 108,25 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 111,62 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'548'205 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (250,24 USD) erklomm das Papier am 02.06.2026. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 128,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 100,26 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 9,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.09.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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