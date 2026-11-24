Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 111,50 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'641 Punkten steht. Die Oracle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,50 USD ab. Bei 111,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 645'588 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 250,24 USD erreichte der Titel am 02.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 124,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. Am 21.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,08 Prozent.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 USD je Oracle-Aktie. Am 10.09.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 14.12.2026 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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