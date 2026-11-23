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23.11.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Oracle ein
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Zuletzt sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 11,5 Prozent auf 112,83 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 11,5 Prozent auf 112,83 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'131 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 118,58 USD. Bei 116,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3'141'891 Oracle-Aktien umgesetzt.
Bei 250,24 USD markierte der Titel am 02.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 54,91 Prozent niedriger. Am 20.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 100,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14.93 Mrd. USD eingefahren.
Die Oracle-Bilanz für Q2 2027 wird am 14.12.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,15 USD je Oracle-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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