Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 13,7 Prozent auf 115,01 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'330 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 118,58 USD. Bei 116,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'958'988 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,24 USD an. 117,58 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 10.09.2026 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14.93 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,15 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Oracle-Aktionäre freuen

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen