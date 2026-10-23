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23.10.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Die Aktie von Oracle zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Oracle legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 125,80 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 125,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'929 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Oracle-Aktie bei 126,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 125,02 USD. Bisher wurden via New York 513'933 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 128,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.07.2026 (114,51 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 9,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.35 Mrd. USD im Vergleich zu 14.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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