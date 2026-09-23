Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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23.09.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 145,67 USD.
Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,4 Prozent auf 145,67 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'956 Punkten notiert. Der Kurs der Oracle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,55 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,60 USD. Bisher wurden via New York 1'327'058 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 322,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 121,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.
Nachdem Oracle seine Aktionäre 2026 mit 2,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 19.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 14.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2027 8,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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