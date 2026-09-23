Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag mit roter Tendenz

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 146,29 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'932 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 145,87 USD. Bei 148,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 548'861 Oracle-Aktien.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 322,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 120,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,51 USD. Dieser Wert wurde am 29.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 27,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 10.09.2026. Das EPS lag bei 1,56 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,14 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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