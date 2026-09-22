Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Oracle. Zuletzt sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 149,55 USD zu.
Die Oracle-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 149,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'257 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 153,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'380'977 Oracle-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 329,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 120,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 23,43 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 USD je Oracle-Aktie. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,14 USD je Oracle-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20:27
|Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.09.26
|Larry Ellison cancels $7.5bn Oracle share sale (Financial Times)
|
12.09.26
|Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock (Financial Times)
Analysen zu Oracle Corp.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.