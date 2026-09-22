Oracle Aktie News: Oracle präsentiert sich am Abend fester

Die Oracle-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 149,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'257 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 153,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'380'977 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 329,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 120,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 23,43 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 USD je Oracle-Aktie. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,14 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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