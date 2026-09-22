Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagnachmittag im Plus

Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 150,55 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'248 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Oracle-Aktie bei 153,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'500'819 Oracle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 329,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 118,86 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.07.2026 auf bis zu 114,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,94 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 19.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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