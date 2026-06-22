Oracle Aktie News: Oracle büsst am Montagabend ein

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 176,31 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'253 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 174,53 USD. Bei 183,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2'168'847 Oracle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Bei 134,57 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 31,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,94 USD aus. Am 10.06.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,63 Prozent auf 19.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.09.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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