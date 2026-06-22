Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 0.5%  SPI 19’571 0.5%  Dow 51’719 0.3%  DAX 25’140 0.6%  Euro 0.9246 -0.2%  EStoxx50 6’311 0.3%  Gold 4’188 0.8%  Bitcoin 52’274 2.2%  Dollar 0.8093 0.2%  Öl 77.7 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie gibt nach: Swiss Life Asset Managers verkauft Amprion-Beteiligung an Energiekonzern - Kapitalmassnahme geplant
Jahrelang abgeschrieben: Die breite Diversifikation feiert Comeback
Aktien von Micron und Co. weiter im Aufschwung? - Analyst sieht Höhepunkt des DRAM-Zyklus noch nicht erreicht
Bitcoin Cash: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen
Wie viel Verlust bei einem Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Suche...

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.06.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle büsst am Montagabend ein

Oracle Aktie News: Oracle büsst am Montagabend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Zuletzt ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 176,31 USD.

Oracle
144.04 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 176,31 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'253 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 174,53 USD. Bei 183,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2'168'847 Oracle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Bei 134,57 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 31,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,94 USD aus. Am 10.06.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 USD gegenüber 1,19 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,63 Prozent auf 19.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.09.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Aktien im Minus: Oracle widerspricht Berichten über geplatzten Microsoft-Deal

NVIDIA startet neue China-Offensive: Vera-CPU soll bereits im August erscheinen - Aktie etwas stärker

Oracle schlägt die Erwartungen und hebt Prognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten