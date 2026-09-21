Oracle Aktie News: Oracle steigt am Montagabend

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 149,16 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'110 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 149,97 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 149,06 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'525'053 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 329,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Am 29.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 23,23 Prozent Luft nach unten.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 USD belaufen. Oracle veröffentlichte am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,14 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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