Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle steigt am Montagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Oracle. Zuletzt wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 149,16 USD nach oben.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 149,16 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'110 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 149,97 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 149,06 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'525'053 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 329,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Am 29.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 23,23 Prozent Luft nach unten.
Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 USD belaufen. Oracle veröffentlichte am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 19.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,14 USD je Oracle-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
Oracle-Aktie rutscht ins Minus: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20:27
|Oracle Aktie News: Oracle steigt am Montagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|Oracle Aktie News: Oracle am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.09.26
|Larry Ellison cancels $7.5bn Oracle share sale (Financial Times)
|
12.09.26
|Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock (Financial Times)
|
12.09.26
|Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock (Financial Times)
|
11.09.26
|Oracle-Aktie rutscht ins Minus: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: Aufschläge an den US-Börsen -- SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.