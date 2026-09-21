Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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21.09.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Oracle. Die Oracle-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 149,61 USD.
Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 149,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'918 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Oracle-Aktie bisher bei 149,97 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,06 USD. Zuletzt wurden via New York 716'325 Oracle-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 329,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Am 29.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,46 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.09.2026. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.35 Mrd. USD – ein Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 14.12.2026 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2027 8,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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