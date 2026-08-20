Oracle Aktie News: Oracle büsst am Abend ein

Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 141,45 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'045 Punkten realisiert. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 141,03 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,73 USD. Zuletzt wechselten 1'326'468 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 144,39 Prozent. Am 29.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 19,05 Prozent sinken.

Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 USD ausgeschüttet werden. Am 10.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.09.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,06 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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