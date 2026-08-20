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20.08.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle wird am Nachmittag ausgebremst

Oracle Aktie News: Oracle wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 142,64 USD abwärts.

Oracle
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Die Oracle-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 142,64 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'162 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 142,13 USD. Bei 144,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 364'499 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei 345,69 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 58,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 19,72 Prozent sinken.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 USD je Oracle-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.06.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Oracle am 14.09.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2027 8,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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