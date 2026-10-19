Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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19.10.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle am Montagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Oracle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 130,00 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 130,00 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'434 Punkten steht. Bei 131,38 USD erreichte die Oracle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 130,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'455'431 Oracle-Aktien.
Bei einem Wert von 304,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 133,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 114,51 USD erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 USD aus. Am 10.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent auf 19.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 14.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,14 USD je Oracle-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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