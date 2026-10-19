Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Montagnachmittag
Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 129,42 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 129,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'507 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 130,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,66 USD. Bisher wurden heute 669'653 Oracle-Aktien gehandelt.
Bei 304,00 USD markierte der Titel am 18.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,89 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 11,52 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,01 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.35 Mrd. USD – ein Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,14 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen
Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
16:29
|Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Oracle Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Oracle (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.