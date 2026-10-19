Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 129,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'507 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 130,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,66 USD. Bisher wurden heute 669'653 Oracle-Aktien gehandelt.

Bei 304,00 USD markierte der Titel am 18.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,89 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 11,52 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 10.09.2026. In Sachen EPS wurden 1,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,01 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.35 Mrd. USD – ein Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,14 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen