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19.08.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle am Mittwochabend mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 144,46 USD.
Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 144,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'324 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Oracle-Aktie bis auf 146,07 USD. Bei 143,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'203'781 Oracle-Aktien umgesetzt.
Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 139,30 Prozent zulegen. Am 29.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD ab. Mit einem Kursverlust von 20,73 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2026 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Am 10.06.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 15.90 Mrd. USD umsetzen können.
Die Oracle-Bilanz für Q1 2027 wird am 14.09.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,06 USD je Oracle-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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