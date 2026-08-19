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19.08.2026 16:29:00

Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag mit Verlusten

Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 138,02 USD ab.

Oracle
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Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 138,02 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'226 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 137,47 USD. Bei 143,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 899'448 Oracle-Aktien.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 150,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Am 10.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,19 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent auf 19.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.09.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 8,06 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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