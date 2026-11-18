Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 114,34 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'447 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 113,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,25 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'210'753 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 118,86 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 109,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 USD. Am 10.09.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,15 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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