|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 20:27:14
Oracle Aktie News: Oracle gibt am Abend ab
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 114,34 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 114,34 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'447 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 113,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,25 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'210'753 Oracle-Aktien den Besitzer.
Am 02.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 118,86 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 109,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 USD. Am 10.09.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,15 USD je Oracle-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingebracht
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
18.11.26
|Oracle Aktie News: Oracle gibt am Abend ab (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Oracle Aktie News: Oracle legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure (Financial Times)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Oracle am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.