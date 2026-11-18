Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 115,49 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'427 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Oracle-Aktie bei 117,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 116,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 621'428 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 116,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2026 bei 109,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 USD aus. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 10.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 14.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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