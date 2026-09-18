Oracle Aktie News: Oracle am Freitagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für die Oracle-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 146,27 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'420 Punkten steht. Die Oracle-Aktie sank bis auf 144,40 USD. Bei 150,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 2'527'168 Stück.

Bei 329,50 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 125,27 Prozent zulegen. Am 29.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 27,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 USD. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.09.2026. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,13 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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