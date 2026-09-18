Oracle Aktie News: Oracle am Freitagnachmittag schwächer

Die Oracle-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 144,84 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'392 Punkten notiert. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,40 USD nach. Bei 150,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'747'671 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 329,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 127,49 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Abschläge von 20,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 USD ausgeschüttet werden. Oracle liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umsetzen können.

Am 14.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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