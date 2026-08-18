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18.08.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle am Dienstagabend in Rot
Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 143,94 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 143,94 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'316 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 142,41 USD aus. Bei 144,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'635'255 Oracle-Aktien umgesetzt.
Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 58,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,51 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,45 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Oracle liess sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.90 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.18 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 14.09.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2027 8,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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