Oracle Aktie News: Oracle gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 144,16 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'365 Punkten steht. Die Oracle-Aktie sank bis auf 142,41 USD. Bei 144,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 697'205 Stück.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit einem Zuwachs von 139,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 114,51 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 10.06.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 USD, nach 1,19 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent auf 19.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Oracle am 14.09.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,06 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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