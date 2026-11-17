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17.11.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle verzeichnet am Dienstagabend Verluste
Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,8 Prozent auf 114,56 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 114,56 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'252 Punkten steht. In der Spitze fiel die Oracle-Aktie bis auf 113,07 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 119,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'840'025 Oracle-Aktien den Besitzer.
Bei 250,24 USD erreichte der Titel am 02.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 118,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 109,21 USD fiel das Papier am 07.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 USD. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.09.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 19.35 Mrd. USD gegenüber 14.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2026 terminiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 8,15 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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