Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 116,45 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'408 Punkten steht. Die Oracle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 115,72 USD ab. Bei 119,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 680'504 Oracle-Aktien gehandelt.

Am 02.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 114,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2026 bei 109,21 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 6,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Am 10.09.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 19.35 Mrd. USD gegenüber 14.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,15 USD je Oracle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

Oracle-Aktie sackt ab: Konzern will sich zusätzliche Milliarden beschaffen