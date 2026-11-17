|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 116,45 USD.
Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 116,45 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'408 Punkten steht. Die Oracle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 115,72 USD ab. Bei 119,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 680'504 Oracle-Aktien gehandelt.
Am 02.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 114,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2026 bei 109,21 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 6,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Am 10.09.2026 lud Oracle zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,01 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 19.35 Mrd. USD gegenüber 14.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 14.12.2026 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,15 USD je Oracle-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen
Oracle-Aktie sackt ab: Konzern will sich zusätzliche Milliarden beschaffen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
17.11.26
|Oracle Aktie News: Oracle verzeichnet am Dienstagabend Verluste (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure (Financial Times)
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Oracle am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI an der Nulllinie -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.