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17.09.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle am Abend auf grünem Terrain

Oracle Aktie News: Oracle am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 149,19 USD.

Oracle
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Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,2 Prozent auf 149,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'396 Punkten notiert. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 152,00 USD zu. Bei 146,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'500'154 Oracle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (329,50 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 54,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,51 USD am 29.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 2,00 USD aus. Oracle liess sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,61 Prozent auf 19.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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