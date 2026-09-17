Oracle Aktie News: Oracle zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Oracle-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 149,28 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'406 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,64 USD. Bei 146,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'123'394 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei 329,50 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 120,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2026 bei 114,51 USD. Abschläge von 23,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,97 USD belaufen. Am 10.09.2026 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 14.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 8,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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