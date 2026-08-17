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17.08.2026 20:27:13

Oracle Aktie News: Oracle gibt am Abend nach

Oracle Aktie News: Oracle gibt am Abend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 147,18 USD abwärts.

Oracle
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Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 147,18 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'655 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 145,51 USD. Bei 148,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'954'781 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 134,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 28,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 2,00 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Am 10.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie vermeldet. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.09.2026 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2027 8,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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