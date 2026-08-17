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17.08.2026 16:29:00
Oracle Aktie News: Anleger schicken Oracle am Montagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 147,00 USD.
Die Oracle-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 147,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'719 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 145,51 USD. Bei 148,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 878'602 Oracle-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 345,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 135,16 Prozent Luft nach oben. Bei 114,51 USD fiel das Papier am 29.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 28,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2026. Oracle liess sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 15.90 Mrd. USD eingefahren.
Die Oracle-Bilanz für Q1 2027 wird am 14.09.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 8,06 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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