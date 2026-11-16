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16.11.2026 20:27:13
Oracle Aktie News: Oracle am Montagabend im Sinkflug
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,2 Prozent auf 119,25 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 6,2 Prozent auf 119,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'553 Punkten notiert. Der Kurs der Oracle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 118,53 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 122,27 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 1'454'169 Aktien.
Am 02.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,84 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 109,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 USD. Oracle veröffentlichte am 10.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Oracle im vergangenen Quartal 19.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oracle 14.93 Mrd. USD umsetzen können.
Am 14.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Oracle veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,77 USD je Oracle-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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