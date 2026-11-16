Oracle Aktie News: Anleger setzen Oracle am Montagnachmittag unter Druck

Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,5 Prozent auf 120,12 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'585 Punkten steht. In der Spitze büsste die Oracle-Aktie bis auf 119,55 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 122,27 USD. Bisher wurden via New York 580'723 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,24 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 52,00 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 109,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 9,08 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 USD. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 10.09.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Oracle wird am 14.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,77 USD je Oracle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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