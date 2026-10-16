Oracle Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Oracle

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,4 Prozent auf 128,51 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'130 Punkten steht. Bei 128,23 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,95 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'297'790 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 322,46 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 60,15 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,51 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 12,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Oracle gewährte am 10.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Oracle am 14.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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